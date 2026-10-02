¡DIF Nogales formaliza 20 testamentos y ayuda a familias a proteger su patrimonio!

Con una favorable respuesta de la ciudadanía concluyó la jornada gratuita de registro de testamentos ológrafos realizada en las instalaciones de DIF Nogales, donde se formalizaron 20 documentos y se brindó orientación a personas interesadas en dar certeza jurídica a su patrimonio.
En la actividad estuvieron presentes la presidenta de DIF Nogales, Griselda Quintero Portillo, y la directora de la institución, Paulina Delgado Ríos, quienes acompañaron el desarrollo de esta jornada dirigida principalmente a personas adultas interesadas en realizar este importante trámite.
La procuradora municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adulto Mayor, Ana María Messina Aguirre, informó que la actividad se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), como parte de las acciones promovidas durante septiembre, Mes del Testamento.
Fue un proceso bastante productivo y tuvimos muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, sobre todo de adultos mayores que quisieron dar certeza a su patrimonio y establecer quiénes serán sus beneficiarios en el momento en que ellos ya no estén, expresó.
Se llevaron a cabo 20 registros de testamentos ológrafos en las instalaciones de DIF Nogales. También hubo personas que recibieron asesoría para que puedan acercarse directamente a ICRESON y realizar el procedimiento correspondiente, señaló.