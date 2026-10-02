¡DIF Nogales formaliza 20 testamentos y ayuda a familias a proteger su patrimonio!

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Durante una jornada gratuita realizada en DIF Nogales, se registraron 20 testamentos ológrafos y se brindó asesoría a personas interesadas en establecer legalmente a sus beneficiarios y dar certeza a su patrimonio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 12:32 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 12:39 PM.