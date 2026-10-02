La IA también abre la puerta a nuevos riesgos! Alertan a empresas sobre ciberseguridad

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El especialista Paulo Sayas advirtió que el uso de inteligencia artificial sin controles adecuados puede exponer información empresarial y facilitar ataques cibernéticos; recomendó fortalecer la protección de datos y activar medidas como el doble factor de autenticación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/10/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:35 PM.