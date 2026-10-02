La IA también abre la puerta a nuevos riesgos! Alertan a empresas sobre ciberseguridad

En el marco de actividades tecnológicas recientes en esta frontera, Paulo Sayas, Senior Account Manager de Qualysis, alertó sobre los desafíos actuales de la Inteligencia Artificial (IA) y la ciberseguridad. El especialista detalló cómo las herramientas digitales transforman el desarrollo de los negocios, pero a su vez exponen a empresas y ciudadanos a nuevos riesgos si carecen de controles adecuados.
Aunque plataformas como ChatGPT o Claude gozan de gran popularidad, Sayas aclaró que la IA en el entorno empresarial debe ir más allá de un simple motor de búsqueda. El objetivo radica en optimizar procesos comerciales, contables o fiscales a través de agentes autónomos. Estos elementos ejecutan tareas con un inicio y un fin sin intervención humana, para así lograr mayor agilidad y eficiencia operativa.
El experto enfatizó la necesidad de establecer una gobernanza estricta sobre los datos corporativos. Subir información sensible, como balances financieros, a herramientas públicas representa un alto riesgo de fuga. Por ello, instó a las empresas a mantener un control total y autonomía de la información bajo la cual interactúan los sistemas de inteligencia artificial desde sus propios centros de datos.
Las vulnerabilidades nacen a menudo de acciones cotidianas. Un empleado que otorga un clic a correos maliciosos, contesta llamadas engañosas o utiliza su cuenta personal de IA con datos de su lugar de trabajo, compromete toda la estructura. Estas omisiones permiten a los ciberdelincuentes perfilar a la organización y detectar brechas para posibles intrusiones. Frente a este panorama, existen mecanismos de prevención de pérdida de datos para controlar con exactitud las indicaciones o “prompts” que los usuarios introducen en las plataformas.
Sayas subrayó una realidad ineludible: ningún sistema informático es cien por ciento infalible. La clave es mitigar el peligro y contar con preparación para responder y recuperar operaciones ante un ataque inminente. A nivel personal y familiar, el especialista aconsejó máxima cautela con la información compartida en pantallas y la activación de barreras mínimas de seguridad. Recomendó habilitar el doble factor de autenticación en dispositivos y aplicaciones como WhatsApp, para dificultar la suplantación de identidad y las extorsiones comunes. Expuso que, la firma consultora Qualysis, con base en Hermosillo y aliada de líderes de la industria como Dell Technologies, reiteró su disposición para guiar a los sectores productivos de la región con un portafolio integral en soluciones de nube, inteligencia artificial y ciberseguridad.