Julia Huerta llama a fortalecer a Nogales como bastión de Morena

La destacada referente de Morena en esta frontera, Julia Huerta, hizo un firme llamado a consolidar y defender a Nogales como un bastión de gobierno morenista, asegurando que el avance de la justicia social en el municipio requiere de un liderazgo estratégico, organización y cercanía permanente con el pueblo.
Con una visión clara enfocada en el fortalecimiento de las actividades de los gobiernos emanados de su partido, Julia Huerta destacó que el proyecto transformador se sostiene con acciones concretas y buena administración. En este sentido, resaltó que su desempeño probado como titular de la Tesorería Municipal de Nogales le ha otorgado una perspectiva sólida sobre el manejo responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, demostrando en los hechos la capacidad institucional que debe caracterizar a las administraciones de la Cuarta Transformación.
“El servicio público exige capacidad técnica, pero, sobre todo, una profunda vocación social”, señaló. Por ello, enfatizó que esta visión administrativa se complementa estrictamente con el trabajo a ras de suelo, manteniendo de manera ininterrumpida sus recorridos territoriales y los “Diálogos de la Transformación”. Estos encuentros directos tienen como propósito escuchar a la ciudadanía, fortalecer la vida pública e impulsar un servicio público ético que responda a las verdaderas necesidades de las y los nogalenses.
En este marco de trabajo, la líder morenista ratificó su compromiso absoluto con la continuidad del proyecto de nación bajo la visión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que es fundamental asegurar que el segundo piso de la transformación siga dando frutos y garantizando el bienestar en la frontera norte del país.
Julia Huerta sostuvo que este proyecto de progreso compartido y fortalecimiento gubernamental es posible gracias a la estrecha sinergia institucional. Reconoció profundamente el respaldo y la guía en el estado del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como el fuerte impulso a las políticas de bienestar implementadas desde lo local por el Presidente Municipal, Juan Francisco Gim Nogales.
El trabajo en equipo entre la federación, el estado y el municipio es la clave para que nuestra ciudad siga prosperando. Con la experiencia adquirida en el servicio público desde la Tesorería y con el diálogo constante en cada colonia, seguiremos trabajando para asegurar que Nogales siga siendo un referente de buen gobierno y un verdadero bastión de transformación, manifestó Julia Huerta.