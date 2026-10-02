Julia Huerta llama a fortalecer a Nogales como bastión de Morena

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La referente de Morena en Nogales llamó a consolidar la organización y cercanía con la ciudadanía, destacando los recorridos territoriales y los “Diálogos de la Transformación” como parte de su trabajo político

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 01:47 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 01:50 PM.