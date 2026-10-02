Más de 20 perros abandonados se atacaban entre sí en un domicilio de Nogales

Autoridades atendieron el reporte de un residente de la colonia Héroes en Nogales, Sonora, quien señaló un domicilio donde había más de 20 perros que se atacaban entre si y devoraban los cuerpos de otros canes tras semanas de ser abandonados.
El reporte policial detalla que alrededor de las 14:32 horas agentes municipales atendieron el reporte de un caso de maltrato animal en hechos ocurridos en el patio de un domicilio ubicado en la calle Lago Tamiahua de la colonia en mención.
Al arribar al lugar se entrevistaron con una mujer que les señaló el inmueble donde aseguró estaban aproximadamente 20 perros de distintas razas y tamaños, en completo abandono desde hacía semanas.
Al revisar el sitio los agentes constaron el señalamiento observando que uno de los canes yacía muerto y los demás animales se lo estaba devorando y al tratar de buscar a los dueños del domicilio, no fue posible para dicha autoridad localizarlos ya que estaba deshabitado.
La mujer reportante dijo a los oficiales que durante más de dos meses los perros no eran atendidos, lo cual propició que se estuvieran agrediendo entre todos, al grado de comerse al que iba muriendo.
Cabe mencionar que sobre este caso él informó oficial no detalla si los perros fueron sacados del o si existe algún seguimiento de tan lamentable situación.