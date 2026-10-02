Más de 20 perros abandonados se atacaban entre sí en un domicilio de Nogales

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Autoridades localizaron a más de 20 perros en condiciones de abandono en la colonia Héroes; uno de los animales había muerto y era devorado por los demás

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 01:01 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 01:06 PM.