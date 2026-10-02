Niño de tres años resulta lesionado tras ataque de perro con antecedentes de agresión

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Un menor de tres años fue mordido por un perro que, según autoridades, ya cuenta con tres reportes anteriores por agresiones a personas. El animal será trasladado al Centro de Atención y Bienestar Animal para su evaluación

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/10/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 03:57 PM.