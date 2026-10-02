Niño de tres años resulta lesionado tras ataque de perro con antecedentes de agresión

Por cuarta ocasión un perro que reside en un domicilio de la colonia Valle Del Marqués en Nogales, Sonora, ataco a otra persona, en esta ocasión se trata de un menor de tres años a quien ocasionó lesiones.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública fue a las 18:40 horas del pasado miércoles que se informó a las autoridades a través del número de emergencias sobre un caso de mordedura de perro en hechos ocurridos en la calle Del Conde de dicho sector.
Al lugar arribaron agentes preventivos comisionados a la unidad de Bienestar Animal quienes se entrevistaron con Andrea de 32 años de edad, madre del menor lesionado quien les narró que momentos antes iba caminando con su hijo de 3 años de edad rumbo a una tienda de la localidad.
Señaló que de manera sorpresiva salió un perro de tamaño mediano de color blanco que se le echó encima al niño mordiéndolo en varias ocasiones a la altura de la espalda y la cintura.
Dijo que después de atacarlo el animal se metió a un domicilio de esa calle, se informó que los oficiales se entrevistaron en el lugar con el de nombre Alán de 18 años de edad, quien les informó que el perro es de su propiedad y que se había salió del patio sin darse cuenta.
El propietario del can aseguró que se haría responsable de lo sucedido con su mascota. Cabe mencionar que según datos oficiales el mismo animal cuenta ya con tres reportes anteriores por agresión y lesiones a personas.
El caso fue reportado al Centro de Atención y Bienestar Animal, quien se encargará de concentrar al animal al centro para su evaluación debido a la reincidencia en ataques a personas, según información de a titular de dicha dependencia.