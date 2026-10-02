¡Nogales se pinta de rosa! Invitan a mujeres a jornada gratuita de prevención contra el cáncer

La detección oportuna y la autoexploración son herramientas vitales que pueden salvar vidas frente al cáncer de mama y cervicouterino, por lo que, con el inicio de octubre, las campañas preventivas en Nogales, Sonora, se intensificarán para brindar atención médica y concientizar a las mujeres sobre la importancia de priorizar su bienestar físico mediante revisiones regulares.
Como parte de estas acciones y en el marco del conocido como “Mes Rosa”, la directora de Salud Municipal, Viviana García, explicó se organizará una jornada especial donde se ofrecerán una serie de estudios preventivos y orientación de forma gratuita, por lo que exhortó a las mujeres interesada podrán acudir a las instalaciones de la dirección en un horario de 09:00 a 12:00 del día, el sábado 17 de octubre.
En este mes, Rosa, pues nuestro compromiso se reitera y se refuerza. Estamos muy empáticos en este mes justamente trayendo talleres de lo que viene siendo la sensibilización, de lo que viene siendo la autoexploración mamaria. Entonces, justamente tenemos una jornada, una jornada rosa alusiva al propio mes en donde vamos a estar ofertando los servicios de papanicolaou completamente gratuitos y a su vez la autoexploración mamaria, mencionó la doctora.
En cuanto a la salud mamaria, las autoexploraciones están recomendadas desde los 18 años, el ultrasonido para pacientes de 20 a 25 años en adelante, y la mastografía a partir de los 35 años o cuando se detecte un nódulo sospechoso, además para aquellas mujeres que cuenten con seguridad social y no puedan acudir a las dependencias municipales, la doctora recordó que el IMSS Bienestar funge como institución aliada para brindar mismos abordajes sin costo.
Son servicios completamente gratuitos. Reitero a la ciudadanía que son servicios que ofertamos ya en dirección de salud municipal, pero justamente para esta jornada de mes rosa, pues sí es conmemorativo para lo que viene siendo este seguimiento y estos talleres, indicó.