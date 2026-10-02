¡Nogales se pinta de rosa! Invitan a mujeres a jornada gratuita de prevención contra el cáncer

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La Dirección de Salud Municipal realizará una jornada gratuita el próximo 17 de octubre con servicios de Papanicolaou, autoexploración mamaria y orientación para fortalecer la prevención del cáncer de mama y cervicouterino

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/10/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:43 PM.