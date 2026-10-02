¡La vida en la frontera llega al MUAN! Muestran en fotografías la esencia de Nogales

Como parte de Fotoseptiembre 2026, Nogales se suma a este importante encuentro dedicado a la fotografía y las artes visuales con la exposición “La vida en la frontera”, obra del maestro Óscar Monroy, que invita a observar y reflexionar sobre las historias, paisajes y realidades que forman parte de la cotidianidad fronteriza.
La muestra fue inaugurada el pasado 25 de septiembre en el Museo de Arte de Nogales (MUAN), resultado de la colaboración entre el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y el Instituto Municipal de Fomento de la Cultura y las Artes (IMFOCULTA).
Óscar Monroy, artista integrante de IMFOCULTA, presenta a través de su obra una mirada sensible sobre la identidad de quienes habitan esta región, capturando escenas y momentos que reflejan distintas expresiones de la vida en la frontera.
Mediante la fotografía, “La vida en la frontera” reúne imágenes que documentan espacios, personas y situaciones que forman parte de la memoria colectiva, ofreciendo al público una visión que trasciende los límites geográficos y permite reconocer la riqueza humana y cultural de esta comunidad.
La exposición forma parte de las actividades del 32.º Festival de la Imagen en Sonora, Fotoseptiembre 2026, fortaleciendo la presencia de Nogales como un espacio para la promoción de distintas manifestaciones artísticas y para el encuentro de creadoras, creadores y público.
IMFOCULTA destacó la colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura y reconoció especialmente la participación del maestro Óscar Monroy, cuyo trabajo permite acercar a las familias nogalenses y visitantes a una interpretación artística de la identidad, las historias y la vida cotidiana de esta frontera.