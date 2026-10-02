¡La vida en la frontera llega al MUAN! Muestran en fotografías la esencia de Nogales

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La exposición “La vida en la frontera” forma parte de Fotoseptiembre 2026 y reúne imágenes del maestro Óscar Monroy sobre las historias, paisajes y cotidianidad de esta región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 11:53 AM.