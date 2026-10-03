¡Adiós al puro bacheo! Nogales prepara reconstrucción de calles dañadas por las lluvias

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El Gobierno Municipal proyecta rehabilitaciones integrales con concreto hidráulico en sectores como La Mesa, mientras mantiene trabajos de bacheo en distintos puntos afectados por las recientes lluvias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/10/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 11:54 AM.