¡Adiós al puro bacheo! Nogales prepara reconstrucción de calles dañadas por las lluvias

Las afectaciones dejadas por la temporada monzónica y el paso, aunque ligero, del huracán Polo por la frontera, han puesto en las ordenes de trabajo pasar del mantenimiento superficial a la reconstrucción integral, de las calles más afectadas sobre todo en las colonias de las periferias.
Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Nogales, mencionó que en respuesta a esta necesidad de infraestructura, la administración concentra sus mayores esfuerzos en la colonia La Mesa, donde ya se pavimenta con concreto hidráulico la calle Calabazas y se alista la licitación de cerca de 2 mil metros cuadrados del bulevar Bicentenario en Nogales, Sonora.
Sabemos que pues hay algunas fallas ahí en La Mesa que necesitan rehabilitación total y se está trabajando en los proyectos y también en la gestión de recursos para continuar los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico, porque las calles sí, pues están bastante dañadas, ya no se pueden rehabilitar con puro bacheo, ya se requiere una rehabilitación completa, mencionó el secretario.
De manera simultánea a los proyectos mayores, el municipio mantiene un amplio despliegue de cuadrillas atendiendo puntos críticos que necesitan mantenimiento preventivo, en sectores como Lomas de Anza, Colinas del Sol, Pueblitos, Astolfo R. Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y el Periférico Oriente.
Ahora con las lluvias estas del martes pasado, pues sí, la lluvia pues trae bastantes beneficios en el suministro de agua, pero también tenemos algunas afectaciones, es por eso lo que hacemos uso del programa permanente de Bacheo, que ese lo hacemos anualmente y aplicamos el recurso en cuanto se termine la lluvia, comentó.