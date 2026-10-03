¡Nogales logra 80% de supervivencia en árboles reforestados! Ya suman más de 5 mil

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El programa de Bosques Urbanos reporta resultados favorables, con la supervivencia de hasta 80% de los más de 5 mil árboles sembrados en 45 hectáreas de terrenos municipales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 11:20 AM.