¡Nogales logra 80% de supervivencia en árboles reforestados! Ya suman más de 5 mil

Hasta un 80% de los más de cinco mil árboles sembrados en 45 hectáreas de terrenos municipales han sobrevivido, cifra que refleja resultados favorables en el programa de Bosques Urbanos impulsado por el Ayuntamiento de Nogales.
Hemos tenido buenos resultados en el proceso de reforestación, porque generalmente la tasa de sobrevivencia de los árboles ronda el 30 por ciento y nosotros hemos logrado mantener alrededor del 80 por ciento, destacó Javier Villanueva López, director de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología.
Señaló que, desde el inicio de esta estrategia de reforestación masiva hace más de cuatro años, se optó por plantar árboles con un mayor grado de desarrollo, capaces de adaptarse y sobrevivir con mejores condiciones, con el propósito de fortalecer el entorno ecológico de la ciudad.
Villanueva López resaltó también la participación de instituciones educativas, con las que se han llevado a cabo jornadas intensivas de reforestación en patios y jardines escolares.
Añadió que la selección de especies endémicas de la región ha sido fundamental para mejorar los resultados, debido a que requieren menores cantidades de agua y presentan una mayor adaptación a las condiciones climáticas de Nogales.
Vamos a continuar con esta estrategia en las próximas campañas de reforestación, privilegiando especies adecuadas para nuestra región y espacios donde puedan desarrollarse de manera sostenible, concluyó.