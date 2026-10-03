¡Nogales refuerza la coordinación municipal! Crean tres nuevas mesas para acelerar resultados

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre dependencias, dar seguimiento puntual a los proyectos municipales y agilizar resultados en beneficio de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Nogales puso en marcha tres nuevas mesas de trabajo que se suman a las ya consolidadas mesas de Seguridad y del Agua.
Fernanda Moreno Flores, coordinadora de Proyectos Especiales del gobierno municipal, informó que por iniciativa del alcalde Juan Francisco Gim Nogales comenzaron a sesionar las mesas de Economía, Gobernanza y Bienestar e Integración Social, con las que el Ayuntamiento cuenta ahora con cinco espacios permanentes de coordinación institucional.
La intención principal es generar mayor sinergia e integrar más a las dependencias para conseguir mejores resultados. Las mesas de Seguridad y del Agua han demostrado que este modelo permite dar seguimiento oportuno a los temas y ahora buscamos llevar esa misma dinámica a otras áreas del gobierno, explicó.
Señaló que cada una de las nuevas mesas agrupa a dependencias con objetivos relacionados, lo que permitirá conocer con mayor detalle los programas, proyectos y necesidades de cada área, además de identificar oportunidades de colaboración y establecer prioridades para su atención.
Moreno Flores destacó que también se revisarán los indicadores y metas de la administración para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos con la ciudadanía y avanzar de manera coordinada en los proyectos programados.
Cada colonia, cada escuela y cada sector tienen necesidades diferentes. Lo que buscamos es contar con una estructura que nos permita establecer prioridades, trabajar de manera conjunta y dirigir los esfuerzos y recursos hacia donde más se necesitan, afirmó.
Es un proyecto que viene para quedarse. Queremos que esta coordinación se traduzca en resultados más rápidos y visibles para la ciudadanía, con dependencias que compartan información, sumen esfuerzos y trabajen bajo objetivos comunes, concluyó.