¡Nogales refuerza la coordinación municipal! Crean tres nuevas mesas para acelerar resultados

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El Gobierno de Nogales puso en marcha las mesas de Economía, Gobernanza y Bienestar e Integración Social, que se suman a las de Seguridad y Agua para dar seguimiento a proyectos y necesidades ciudadanas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 12:10 PM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 12:18 PM.