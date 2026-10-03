¡Nogales se une contra el cáncer! Arranca colecta con donativo de 50 mil pesos

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El Ayuntamiento de Nogales inició la colecta anual “Todos Unidos Contra el Cáncer”, impulsada por la Agrupación George Papanicolaou, con una aportación inicial de 50 mil pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 12:04 PM.