¡Nogales se une contra el cáncer! Arranca colecta con donativo de 50 mil pesos

Con un llamado a fortalecer la prevención, la detección oportuna y el acompañamiento a quienes enfrentan algún tipo de cáncer, el 1 de octubre inició en la Presidencia Municipal la colecta anual “Todos Unidos Contra el Cáncer”, encabezada por la Agrupación George Papanicolaou de Nogales, Sonora.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por su esposa y presidenta de DIF Nogales, Griselda Quintero Portillo, dio inicio a esta campaña con la entrega de un donativo de 50 mil pesos por parte del Ayuntamiento de Nogales, recurso que fue recibido por Angélica Romero de Gaytán, presidenta de la agrupación.
Durante el encuentro, el alcalde destacó la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno, sociedad civil, sector empresarial y ciudadanía para respaldar una labor que durante años ha contribuido a acercar acciones de prevención y atención a personas que enfrentan esta enfermedad.
La campaña permanecerá abierta durante todo el mes de octubre con la finalidad de que empresas, comercios, organizaciones y particulares puedan sumarse mediante sus aportaciones, fortaleciendo la capacidad de atención de la Agrupación George Papanicolaou de Nogales.
Con una visión de igualdad y perspectiva de género, la colecta busca también generar mayor conciencia sobre la importancia de que las mujeres tengan acceso oportuno a información, revisiones preventivas, detección y acompañamiento, particularmente frente a padecimientos como el cáncer de mama y cervicouterino, así como promover una participación corresponsable de familias, instituciones y comunidad en el cuidado de la salud.
Estamos profundamente agradecidas con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, con la señora Griselda Quintero Portillo y con el Ayuntamiento por iniciar esta colecta con una aportación tan importante. Este respaldo nos permite continuar ayudando a quienes llegan a nuestra institución y necesitan acompañamiento, expresó Angélica Romero de Gaytán.
Cada aportación cuenta y detrás de cada donativo existe la posibilidad de brindar apoyo a una persona y a su familia. Invitamos a empresarios, comerciantes y ciudadanía en general a unirse durante todo octubre; cuando Nogales se solidariza, podemos llegar a más personas, señaló.
También pueden realizar su aportación directamente a la cuenta BBVA 0143474690, a nombre de la Agrupación George Papanicolaou de Nogales. Para mayores informes está disponible el teléfono 631 320 0330, número que la propia organización mantiene como contacto público.
Con esta aportación inicial, el Ayuntamiento de Nogales se suma a una colecta que durante octubre buscará fortalecer la prevención, la atención solidaria y el acompañamiento a quienes enfrentan el cáncer, promoviendo una comunidad más consciente, participativa y sensible ante esta causa.