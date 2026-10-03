¡Peregrinación Nogales-Magdalena avanza con saldo blanco! Autoridades llaman a extremar precauciones

A pocos días de la celebración de San Francisco Javier, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre, la peregrinación de caminantes que se desplazan de Nogales a Magdalena transcurre sin incidentes graves y con saldo blanco en el tramo correspondiente a la jurisdicción municipal, informó el comisario de Seguridad Pública, Arturo Corrales Ley.
El titular de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal señaló que hasta el momento no se han registrado situaciones de consideración, resultado también del operativo preventivo implementado para brindar seguridad y acompañamiento a las y los peregrinos.
Corrales Ley reiteró el llamado a extremar precauciones durante el trayecto, utilizar linterna, portar chaleco reflejante, llevar calzado cómodo, caminar en grupo y mantenerse en las zonas seguras indicadas por las autoridades. Asimismo, recomendó hacer uso de los módulos de apoyo instalados a lo largo del recorrido cuando sea necesario.
Lo más importante es que las personas realicen su recorrido de manera segura, atiendan las recomendaciones de las autoridades y eviten cualquier conducta que pueda poner en riesgo su integridad o la de los demás, expresó.
Finalmente, informó que el operativo preventivo y de protección civil se mantendrá hasta el lunes, debido a que se prevé que algunas personas realicen la caminata durante el domingo 4 de octubre.