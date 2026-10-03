¡Peregrinación Nogales-Magdalena avanza con saldo blanco! Autoridades llaman a extremar precauciones

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A pocos días de la celebración de San Francisco Javier, Seguridad Pública reporta saldo blanco en el tramo correspondiente a Nogales y mantiene el operativo preventivo para proteger a los peregrinos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 11:04 AM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 11:12 AM.