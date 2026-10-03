¡Regeneración vuelve a las calles de Nogales! Julia Huerta destaca su historia y legado social

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La militante de Morena realiza recorridos por la ciudad para distribuir de mano en mano el periódico Regeneración y promover el diálogo con la ciudadanía sobre sus orígenes y contenido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 11:40 AM.