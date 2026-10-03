¡Regeneración vuelve a las calles de Nogales! Julia Huerta destaca su historia y legado social

Julia Huerta, militante de Morena en Nogales, Sonora, continúa su labor de acercamiento y diálogo con la ciudadanía, llevando de mano en mano el periódico Regeneración, una publicación fundamental para el movimiento de la izquierda mexicana. En sus recientes recorridos por la ciudad, Huerta ha resaltado que la distribución de este medio no es solo una tarea informativa, sino la continuación de una profunda tradición histórica de organización y lucha social.
“Lo entregamos de mano en mano, pero su historia comenzó hace más de un siglo”, expresó Julia Huerta durante una de sus jornadas. “He llevado el Regeneración conmigo por las calles de Nogales, y detrás de ese nombre hay una historia que vale la pena conocer. Una historia de periodismo, organización y de ideas que encontraron en las páginas una manera de circular y llegar a más personas”.
Para comprender la importancia actual de Regeneración, Julia Huerta invita a la comunidad a reflexionar sobre sus orígenes. Fundado en el año 1900 por los hermanos Flores Magón, el periódico original fue un instrumento crucial para la Revolución Mexicana. “En sus páginas se discutían temas como trabajo, tierra, justicia y derechos sociales”, temas que, señala Huerta, siguen siendo el núcleo de la transformación impulsada por Morena en la actualidad.
La militante enfatiza que la vigencia del medio radica en su capacidad para generar comunidad. “El papel sigue siendo una forma de encontrarnos, conversar y participar”, afirmó, destacando el valor del contacto directo y el diálogo que se establece al entregar cada ejemplar. “Porque hay ideas que no están hechas para quedarse en una página. Están hechas para encontrarse con la gente”.
A través de esta iniciativa, Julia Huerta busca no solo informar sobre los avances de la Cuarta Transformación, sino también educar y mantener viva la memoria histórica de un periodismo comprometido con las causas sociales.
Por eso quise contarles un poquito de dónde viene este periódico y por qué, más de 100 años después, su nombre sigue caminando por las calles, manifestó.