Seguridad Pública acerca sus programas a jóvenes de Nogales

Con información directa sobre seguridad, prevención de riesgos, convivencia y atención ante situaciones de violencia, estudiantes de ambos turnos de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, plantel Colosio, participaron en una jornada organizada por la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal.
Durante la actividad se instalaron módulos de Educación Vial, Proximidad Social, UNAVIM, DARE y Heptatlón, donde las y los jóvenes pudieron conocer los programas que desarrolla cada área, resolver dudas y familiarizarse con los servicios que Seguridad Pública mantiene a disposición de la comunidad.
La titular de Prevención del Delito, Melissa Carolina Encinas, destacó que llevar estos programas directamente a las escuelas permite generar mayor confianza entre las juventudes y las instituciones, además de proporcionar herramientas para reconocer situaciones de riesgo y actuar de manera responsable.
Prevenir también es informar. Queremos que nuestras juventudes sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo, conozcan las alternativas que existen para pedir ayuda y tengan la confianza de acercarse a nosotros cuando lo necesiten, expresó.
Por su parte, la directora del plantel, Lydia Adelaida Gutiérrez, agradeció a Seguridad Pública Municipal y al personal de Prevención del Delito por llevar esta jornada a la preparatoria y compartir información de utilidad con las y los estudiantes.
Valoramos mucho este acercamiento, porque complementa la formación de nuestros jóvenes y les permite conocer de manera directa a las instituciones y los programas que existen para apoyarlos, señaló.