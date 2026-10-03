Seguridad Pública acerca sus programas a jóvenes de Nogales

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Estudiantes de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, plantel Colosio, participaron en una jornada con módulos de Educación Vial, Proximidad Social, UNAVIM, DARE y Heptatlón

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 11:23 AM.
En Nogales y editada el 03/10/2026 11:26 AM.