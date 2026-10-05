25 mil nogalenses peregrinaron a Magdalena y regresaron con saldo blanco!

Con un saldo blanco y la movilización estimada de 25 mil nogalenses, concluyeron de manera exitosa las peregrinaciones tradicionales hacia Magdalena, Sonora, esto gracias a los operativos que garantizaron un trayecto seguro para los devotos.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano, destacó que la estrecha coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las agrupaciones de rescate permitió brindar asistencia completa a quienes caminaron para cumplir su manda.
El resultado en saldo fue un saldo blanco. Afortunadamente tuvimos incidentes menores de tránsito. Ayer por la noche todavía se continuaba hasta altas horas de la noche dando el soporte para el retorno de los visitantes de Magdalena que se dieron a la tarea de estar el día de ayer disfrutando de estas fiestas y que retornaron ya entrada de la noche, indicó el secretario.
Manifestó que, las acciones preventivas incluyeron el operativo carrusel para controlar la velocidad del tráfico vehicular y proteger a los peatones, muchos de los cuales respetaron la recomendación de caminar sobre el carril izquierdo, en donde señaló se contó con la participación directa de Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y cuerpos de emergencia como Cruz Roja y Bomberos.
Afortunadamente, podemos narrar el día de hoy una gran celebración con saldos muy favorables para el gobierno de la ciudad y cumpliéndose con el compromiso de atender de manera puntual y específica a todas las personas que disfrutaron de estas fiestas, manifestó.