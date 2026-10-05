25 mil nogalenses peregrinaron a Magdalena y regresaron con saldo blanco!

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Las peregrinaciones tradicionales concluyeron sin incidentes mayores gracias al operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, rescate y emergencias, que brindaron atención a los devotos durante el recorrido

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/10/2026 02:21 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 02:24 PM.