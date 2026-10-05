¡50 años de prisión por secuestro en Nogales! Fabián “N” también deberá pagar más de 434 mil pesos

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Fabián “N”, de 25 años, recibió una sentencia de 50 años de prisión por el secuestro agravado de un residente de Nogales ocurrido en octubre de 2024, además de una multa de 434 mil 280 pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 03:39 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 03:41 PM.