¡50 años de prisión por secuestro en Nogales! Fabián “N” también deberá pagar más de 434 mil pesos

Una sentencia de 50 años de prisión y el pago de más de 430 mil pesos por delito contra la libertad de las personas purgará Fabián “N”, tras privar de la libertad a residente de Nogales en el 2024.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Fabián "N", de 25 años de edad, por su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de José Ángel "N", en esta frontera.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas del 25 de octubre de 2024, en la intersección de las calles Los Cahitas y Los Apaches, de la colonia El Represo; de acuerdo con las pruebas acreditadas durante el proceso penal, el sentenciado acompañado de otra persona, habría abordado a la víctima cuando conducía un vehículo Ford Focus utilizado como taxi o vehículo de alquiler.
Mediante amenazas y el empleo de un artefacto con características de arma de fuego, lo obligaron a continuar la marcha y lo mantuvieron privado de su libertad contra su voluntad; durante el recorrido por distintos sectores de la ciudad, la víctima habría sido amenazada con ser privada de la vida si intentaba abandonar el vehículo.
Posteriormente, de acuerdo con la investigación, trasladaron a la víctima hasta un lugar solitario ubicado en las inmediaciones de la colonia Las Acacias, donde realizaron una maniobra con el vehículo que le ocasionó lesiones, para después abandonarlo en el sitio y apoderarse de la unidad, propiedad de una tercera persona.
La resolución fue emitida durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, celebrada este 29 de septiembre, en la que la representación social y la defensa expusieron los alegatos correspondientes.
Además de la pena de 50 años de prisión ordinaria, el Juez impuso al sentenciado una multa de 4 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculada con el valor vigente en 2024 de 108.57 pesos por UMA, equivalente a 434 mil 280 pesos.