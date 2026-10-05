¡88 kilómetros de fe! Miles caminan de Nogales a Magdalena para cumplir su manda

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Miles de peregrinos recorren la carretera entre Nogales y Magdalena de Kino impulsados por la fe, el agradecimiento y una tradición que mantiene viva la devoción a San Francisco Javier

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/10/2026 12:44 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 12:56 PM.