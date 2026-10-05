Alcalde buscará dar solución a falla del elevador del edificio C4 de Nogales

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Cerca de 20 personas con discapacidad o adultas mayores acuden al C4 para realizar trámites, pagos o gestiones, por lo que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales aseguró que buscará una solución para poner en funcionamiento el elevador

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/10/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 04:10 PM.