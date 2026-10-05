Alcalde buscará dar solución a falla del elevador del edificio C4 de Nogales

Luego de las diferentes solicitudes que personas con discapacidad y adultos mayores han realizado a las autoridades para que pongan en servicio el elevador del edificio conocido como C4 el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, aseguró que tomará cartas en el asunto.
El munícipe explicó que la marca de ese elevador no tiene servicios de mantenimiento en Nogales por lo que de ser necesario cambiaria a otra empresa y para ello no es necesario esperar un nuevo presupuesto ya que se tomará en cuenta.
Para solucionar eso no nos esperamos hasta el presupuesto, a partir de hoy si es cierto que tenemos unas deficiencias, es una marca que no hay persona que se dedican a darles mantenimiento aquí, yo en días pasado hable con los de Otis, no es la marca que manejan.
A lo mejor tenemos que cambiar la marca u otra empresa que si pueda dar mantenimiento aquí al elevador, explicó.
A lo mejor tenemos que cambiar la marca u otra empresa que si pueda dar mantenimiento aquí al elevador, explicó.
Sí, muy importante, porque pues sabemos que muchos que no pueden, yo puedo paso a pasito, poquito a poquito, para los que de plano no pueden subir sí, es muy importante que tengan el elevador funcionando.
La verdad, sí, sí me cuesta todo y ahora que me operen más y pues aquí ando, yo ando por un estacionamiento para que me respeten mi estacionamiento de enfrente de mi casa, porque parece que él me tiene que llevar al seguro, al doctor, y pues tengo que caminar bastante tiempo, un rato, porque no hay estacionamiento, ahí me lo ganan los vecinos.
Conseguí el tarjetón y aquí quedaron de que me dan la pintura para que me respeten ahí, pues si no me la van a dar, que me den el permiso, yo la compro, no le hace, pero me interesa el cajón de mi estacionamiento, porque pues ahora que me operen, menos voy a poder.
Ojalá que sí le den servicio al elevador, porque es muy importante.
La verdad, sí, sí me cuesta todo y ahora que me operen más y pues aquí ando, yo ando por un estacionamiento para que me respeten mi estacionamiento de enfrente de mi casa, porque parece que él me tiene que llevar al seguro, al doctor, y pues tengo que caminar bastante tiempo, un rato, porque no hay estacionamiento, ahí me lo ganan los vecinos.
Conseguí el tarjetón y aquí quedaron de que me dan la pintura para que me respeten ahí, pues si no me la van a dar, que me den el permiso, yo la compro, no le hace, pero me interesa el cajón de mi estacionamiento, porque pues ahora que me operen, menos voy a poder.
Ojalá que sí le den servicio al elevador, porque es muy importante.