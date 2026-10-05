¡Asaltan Oxxo en pleno centro de Nogales! Sujeto rompe refrigerador y huye con cigarros y licor

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Un individuo ingresó de madrugada a una tienda Oxxo del primer cuadro, causó daños en uno de los refrigeradores y sustrajo mercancía antes de escapar a pie

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 03:48 PM.