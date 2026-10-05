¡Asaltan Oxxo en pleno centro de Nogales! Sujeto rompe refrigerador y huye con cigarros y licor

Una trabajadora de una tienda Oxxo ubicada en el primer cuadro de Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que fueron víctima de un sujeto que entró apoderándose de mercancías y causando daños a las instalaciones.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 05:00 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la tienda comercial Oxxo RP donde reportaban una alarma encendida.
En el lugar se entrevistaron con una trabajadora del lugar, la cual les manifestó que momentos antes se encontraba en el área de cajas, cuando escuchó un fuerte golpe de un cristal quebrándose, observando que se trataba de uno de los cristales de los refrigeradores.
Dijo que los daños los provocó un sujeto que decía palabras altisonantes, acercándose al mostrador donde comenzó a tirar cosas al piso para luego sustraer varias cajas de cigarros y botellas de licor y luego huir del lugar a fuerzas de carrera.
La reportante mencionó que al instante activó el botón de pánico, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.