¡Corre, disfrázate y diviértete! Llega la “Carrera Halloweenesca” ARINAC 2026 a Nogales

La Asociación de Relaciones Industriales (ARINAC) afina los detalles para su tradicional carrera atlética en la ciudad. Alejandra Reyes, presidenta de la asociación, confirmó que la edición 2026 tendrá un concepto festivo bajo el nombre “Carrera Halloweenesca”, programada para el próximo sábado 31 de octubre desde la maquiladora Daher, en el Parque Industrial Nuevo Nogales.
En coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, los organizadores definieron la logística del evento tras reuniones recientes con las autoridades, al destacar que esta competencia representa una tradición de muchos años y tiene como objetivo principal fomentar la convivencia familiar, la cultura del deporte y la salud física de toda la comunidad.
Algo diferente, ya estamos en preparación, precisamente ayer nos reunimos con el Instituto del Deporte para ver todos los detalles, recibirlos este próximo sábado 31 de octubre. Así es que va a ser algo bien diferente, la carrera Halloweenesca ARINAC 2026 y esperamos contar con la asistencia de todos ustedes, dijo.
Es una tradición por muchísimos años dentro de la asociación, generar y mantener la cultura del deporte, por supuesto, para todas las personas, para la comunidad y poner nuestro granito de arena para este tipo de actividades, que generan una convivencia familiar, generan obviamente salud para todas las personas, agregó.