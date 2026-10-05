¡Corre, disfrázate y diviértete! Llega la “Carrera Halloweenesca” ARINAC 2026 a Nogales

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La tradicional carrera de la Asociación de Relaciones Industriales se realizará el 31 de octubre en el Parque Industrial Nuevo Nogales, con categorías infantiles, para personas con discapacidad, corredores y caminata

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/10/2026 01:08 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 01:20 PM.