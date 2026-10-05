¡Golpean brutalmente a taxista en Nuevo Nogales! Lo atacan con una piedra en rostro y cabeza

Un taxista fue lesionado de gravedad por un sujeto a quien le fue a cobrar un servicio en la colonia Nuevo Nogales donde lo golpeó en varias ocasiones con una piedra en el rostro y la cabeza.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 14:34 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre las calles de la colonia Nuevo Nogales, cuando fueron abordados por un taxista quien señaló haber sido lesionado.
Se trató del de nombre Felipe A. de 42 años, el cual les informó que momentos antes fue a cobrar un servicio realizado de traslado a un domicilio del sector donde salió una persona del sexo masculino quien lo agredió a golpes, para posteriormente golpearlo con una piedra en varias partes del rostro y la cabeza.
El lesionado fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida, siéndole leídos sus derechos como víctima de delito y dando aviso del caso al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.