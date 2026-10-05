¡Golpean brutalmente a taxista en Nuevo Nogales! Lo atacan con una piedra en rostro y cabeza

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Un taxista de 42 años resultó gravemente lesionado luego de acudir a cobrar un servicio y ser agredido por un hombre que lo golpeó en repetidas ocasiones con una piedra

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 03:50 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 03:53 PM.