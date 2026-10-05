Identifican a hombre ejecutado en la puerta de su domicilio en la colonia Del Valle

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Nicolás de J., de 37 años, fue identificado por su esposa como la víctima de un ataque armado registrado durante la mañana del 3 de octubre en la colonia Del Valle

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 01:28 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 01:31 PM.