Identifican a hombre ejecutado en la puerta de su domicilio en la colonia Del Valle

Identifican a residente de la colonia Del Valle en Nogales, Sonora, ejecutado en la puerta de su domicilio el pasado fin de semana.
De acuerdo con el reporte policial el hombre asesinado respondía al nombre de Nicolás de J. y tenía 37 años de edad identificado en el lugar por su esposa.
El hecho violento se registró a las 06:30 horas del 03 de octubre cuando se informó a las autoridades a través del 911 sobre el ataque armado y la presencia de un hombre herido dentro de un domicilio en la calle Estado de Zacatecas de la colonia señalada.
Fueron elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al lugar donde observaron a varias personas quienes les señalaban a la persona por fuera de un departamento con lesiones visibles en el rostro y casquillos percutidos en el suelo.
Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes acudieron para auxiliar a la persona, pero desafortunadamente al ser revisado ya no contaba con signos vitales.En el sitio la pareja de la víctima lo identificó como Nicolás de J. de 37 años, narró que minutos antes una persona del sexo masculino tocó a la puerta y su esposo salió y fue en ese momento que escuchó detonaciones de arma de fuego, encontrándolo tirado en el suelo lesionado.
Por lo que marcó al 911 para pedir ayuda, hasta el lugar arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Servicios Periciales quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes ordenando que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local.