Jóvenes de Nogales alzan la voz por los animales! Huellitas busca hacer conciencia y cambiar vidas

La juventud de Nogales demuestra su compromiso con el bienestar animal por medio de su participación activa en la asociación civil Huellitas. María Fernanda Elizalde Lerma y José Efraín Medina Terrazas, representantes de esta organización, alzan la voz para visibilizar el problema del abandono y maltrato hacia los animales, con el objetivo de motivar a la comunidad a sumar esfuerzos.
Ambos voluntarios oficializaron su registro en el Premio Municipal de la Juventud, al precisar que su motivación principal radica en crear conciencia ciudadana sobre la protección y el cuidado animal. María Fernanda manifestó que, aunque el reto parece enorme, el trabajo constante transforma la vida de decenas de animales de forma positiva todos los días. Por su parte, José Efraín destacó el inmenso valor del aporte individual, pues afirma que la unión de muchas voluntades logra cambios monumentales en la sociedad.
Dentro de la organización, como jóvenes desempeñan funciones clave, María Fernanda concentra su labor en el voluntariado directo, campañas de adopción, jornadas de esterilización y manejo de los medios de comunicación. José Efraín asume la producción audiovisual, mediante la cual elabora reportes mensuales para documentar e informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados del equipo.
Los activistas envían un mensaje claro a las familias de la frontera de que la edad no representa una barrera para involucrarse en causas sociales. Recomiendan educar a los menores desde una etapa temprana sobre el respeto y la empatía hacia todas las especies. Asimismo, enfatizan que las mascotas requieren mucho más que agua y alimento en un patio trasero; necesitan amor, estimulación constante y atención veterinaria regular para asegurar una vida verdaderamente digna.
Hacen un llamado a la acción mediante pasos sencillos, adoptar en lugar de comprar y difundir las publicaciones de la asociación en internet son formas efectivas de contribuir sin necesidad de grandes recursos. Su testimonio confirma que la suma de pequeñas acciones cotidianas construye un entorno más compasivo y justo para todos los seres vivos.