¡Juan Gim va por la coordinación del Distrito 2! Oficializa su registro rumbo a 2027

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El alcalde de Nogales, Juan Gim Nogales, oficializó su registro para buscar la coordinación de la defensa de la transformación del Distrito 2, integrado por 11 municipios del norte de Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/10/2026 12:19 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 12:34 PM.