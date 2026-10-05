¡Juan Gim va por la coordinación del Distrito 2! Oficializa su registro rumbo a 2027

En el marco del aniversario 15 del partido político al cual pertenece, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales oficializó su registro para buscar la coordinación de la defensa de la transformación del Distrito 2, la cual abarca 11 municipios del norte de Sonora.
El edil destacó que este nuevo reto representa un gran compromiso personal y político, el cual le permitirá aprovechar su conocimiento de la región fronteriza para dialogar directamente con las comunidades sobre sus necesidades.
Hace un par de horas hice mi registro, donde ahí es lo digo que es un nuevo reto, una nueva responsabilidad, pero también acompañado de una oportunidad de servir de otra forma, pero sobre todo primero atender, escuchar a todos esos ciudadanos en todas esas 11 ciudades donde representa el distrito 2, comento el alcalde.
Ante sus actuales responsabilidades en el Ayuntamiento, el alcalde garantizó encontrarse en excelentes condiciones físicas para este despliegue y aseguró que no se descuidará la ciudad, realizando recorridos territoriales estrictamente en sus tiempos libres.
Eso pueden estar muy seguros de que yo sigo atento, atento y lo haré en mis tiempos en que me lo permitan y se deba hacer, hasta ya cuando en su momento se pueda uno y tenga que separarse del cargo, como lo marca el Instituto Estatal Electoral, manifestó.