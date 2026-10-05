¡La Mesa se prepara para un cambio! Nogales rehabilitará calles y alumbrado en las próximas semanas

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El Gobierno Municipal proyecta un plan de bacheo con cemento hidráulico en la avenida Bicentenario y la rehabilitación del alumbrado para mejorar la movilidad y seguridad de los vecinos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/10/2026 02:11 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 02:14 PM.