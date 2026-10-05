¡La Mesa se prepara para un cambio! Nogales rehabilitará calles y alumbrado en las próximas semanas

La rehabilitación vial y la mejora de los servicios públicos, llegarán en las próximas semanas a la colonia La Mesa en Nogales, Sonora, en donde se ejecutará un plan de bacheo integral para resolver una de las molestias constantes de los vecinos, con la aplicación de cemento hidráulico y la restauración del alumbrado, con lo que se busca transformar la transitabilidad de la avenida Bicentenario.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, detalló estos proyectos de infraestructura, donde explicó que las acciones están por arrancar en la entrada principal de la colonia, y que en un inicio se enfocarán en las zonas más dañadas, para luego extenderse y lograr una cobertura completa de las áreas afectadas.
En efecto, ahorita en la mesa de seguridad en el área de infraestructura ya en 20 días vamos a iniciar por el bacheo de la entrada principal de lo que es de la farmacia al OXXO, con las partes más dañadas con cemento hidráulico. Y en el próximo mes vamos a necesitar el otro tramo que es hasta donde separan los tianguis, mencionó el Alcalde.
A la par de la pavimentación, el alcalde mencionó que se avanzó en la recuperación de seguridad por medio de la visibilidad en el sector, cumpliendo con los compromisos del reciente informe de gobierno, y confirmó ya se rehabilitaron lámparas en circuitos completos, de la Mesa, Pueblitos y Los Encinos, entre otras zonas.
Ya repusimos las lámparas, los cables que habían sido vandalizados y ya estamos trabajando sobre el proyecto de licitaciones y lo que se tenga que hacer para hacer el proyecto primero, el que te mencionaba, y después el segundo, pero en menos de dos meses estar ahí ya reparada esa área, indicó.