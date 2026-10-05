¡Morena cumple 15 años! Julia Huerta destaca la transformación y el liderazgo de las mujeres

En el marco del 15 aniversario de la fundación de Morena, Julia Huerta resaltó la profunda trascendencia de este movimiento, el cual representa la continuación de décadas de lucha social por parte de hombres y mujeres de izquierda. Hoy, esos años previos de esfuerzo incansable se han materializado en la aplicación de políticas públicas enfocadas directamente en el bienestar del pueblo, poniendo a los ciudadanos en el centro de la vida pública.
Durante su intervención y la oportunidad de saludar a gran cantidad de morenistas en la intersección del sector El Greco, Julia Huerta hizo especial énfasis en la aplicación del humanismo mexicano dentro de la ideología partidista, al enfatizar que el verdadero propósito de este enfoque es garantizar que, mediante el cuidado responsable del presupuesto, los recursos alcancen verdaderamente para todas y todos los mexicanos. Afirmó de manera contundente que las políticas no deben quedarse en papel, sino que deben traducirse en beneficios tangibles y en una mejora real de la vida pública de los ciudadanos.
La celebración de este aniversario se enmarca en un contexto político y social sin precedentes: el inmenso honor de atestiguar el mandato de la primera mujer presidenta de México en 200 años de historia, quien además se ha consolidado como la más votada en la historia del país; esta premisa no solo rompe paradigmas, sino que consolida la visión de equidad del movimiento.
En sintonía con este avance a nivel nacional, en el estado se reconoce y celebra la elección de Lorenia Valles como coordinadora para Sonora, al precisar que, su designación aporta un liderazgo social indiscutible, fundamental para organizar y dar continuidad a los trabajos de transformación en la región.
Con un partido que se percibe más unido y fortalecido que nunca, que sigue creciendo en cada colonia y municipio, y de cara a los importantes retos electorales y sociales que presenta el 2027, el mensaje es claro. El movimiento está preparado para seguir defendiendo la soberanía y la transformación del país, ratificando con firmeza que: ¡Es tiempo de Mujeres!