¡Morena cumple 15 años! Julia Huerta destaca la transformación y el liderazgo de las mujeres

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En el marco del aniversario de Morena, Julia Huerta resaltó la trayectoria de lucha social del movimiento, el impulso del humanismo mexicano y la participación de las mujeres rumbo a los retos de 2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 11:14 AM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 11:21 AM.