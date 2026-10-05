¡Nogales estrena equipo profesional! “Máquina Guinda” apuesta por el talento local

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El nuevo equipo de basquetbol busca convertirse en una plataforma de desarrollo para jóvenes atletas de Nogales y mantenerlos en competencia rumbo al nivel profesional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/10/2026 02:15 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 02:18 PM.