¡Nogales estrena equipo profesional! “Máquina Guinda” apuesta por el talento local

La consolidación de Nogales como un semillero de talento deportivo y la necesidad de mantener a los atletas en activo, impulsaron al nacimiento de “Maquina Guinda”, un nuevo equipo de basquetbol, un proyecto que debuta en la duela para brindar una plataforma de crecimiento a los jóvenes, que forman parte actualmente de las ligas locales, para pasar al nivel profesional.
En conferencia de prensa el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez, junto a los organizadores de este equipo Antonio Canchola, José Maytorena, Iván Navarro y Eduardo Liñán, además de los jugadores Joshua Baker, Cheikh Ndiaye y Jorge Ochoa, anunciaron el inicio de lo que será una prueba piloto el próximo 9 de octubre, en donde se medirán antes los rivales de Mineros de Cananea.
Entonces es una liga profesional pero al mismo tiempo de desarrollo, que es lo que nosotros siempre hemos hablado aquí en Nogales y de Sonora prácticamente, es un semillero con mucha capacidad, con mucho potencial y más que nada ahorita pues ya están las pruebas, está como referente Karim López de Hermosillo, Paco Cruz, que ya tiene muchos años con la selección nacional y pues Omar Quintero, entonces es una leyenda y queremos seguir con esto, queremos seguir apoyando el básquetbol, comentó Canchola.
Buscando crear una identidad propia y ofrecer un diferenciador para los asistentes, la directiva inaugurará la “Estación Guinda” a las afueras del gimnasio, en donde las familias podrán tener una área de convivencia familiar con música y actividades interactivas previas a los encuentros, por lo que estos “partidos piloto” iniciarán el próximo 9 de octubre en punto de las 8 de la noche, con un costo en taquilla de 80 pesos por personas y precios especiales, para mayores de 65, menores de 15 y personas con discapacidad.
Mira retos pues esta es la prueba piloto y hemos estado trabajando muy fuerte yo pienso que el primer reto es quedar campeón de esta prueba y pues al futuro puede seguir trabajando y yo pienso que con la llegada de los extranjeros y el México americano el equipo agarra muy buena base y con la base de locales que tenemos va a ser va a dar muy buen resultado y muy buen muy buen espectáculo con la afición, mencionó el entrenador Liñan.