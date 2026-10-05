¡Nogales se pinta de rosa! Preparan la Tercera Gran Carrera Rosa contra el cáncer

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El Grupo Altruistamente Locos y la Agrupación George Papanicolaou invitan a familias, corredores y ciclistas a participar el domingo 11 de octubre en esta jornada de prevención y solidaridad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/10/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 04:30 PM.