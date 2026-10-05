¡Nogales se pinta de rosa! Preparan la Tercera Gran Carrera Rosa contra el cáncer

El Grupo Altruistamente Locos fortalece las acciones de preparación y logística de lo que será la Tercera Gran Carrera Rosa Nogales, dedicada a la prevención y lucha contra el cáncer en la mujer, prevista para el domingo 11 de octubre desde la plaza Miguel Hidalgo desde las 7:00 horas.
Ana Carrillo, administradora de la Agrupación George Papanicolaou y parte del comité organizador, invitó a la comunidad a participar en esta actividad de convivencia familiar, toda vez que es abierta para la comunidad de atletas corredores, ciclistas, pero también para caminar o trotar.
Ya tenemos listos todos los kits de participación, caminatas alusivas a la carrera, el morralito que les vamos a dar de regalo, las medallas de participación y todo listo ya para arrancar, dijo.
Estamos en espera todavía de que se inscriban, hemos tenido mucha participación de corredores y ciclistas, pero también queremos la participación de la gente que se una a caminar, las familias que se unan a caminar, porque no solo es una carrera, es una caminata familiar a la que estamos invitando, agregó.
Estamos en espera todavía de que se inscriban, hemos tenido mucha participación de corredores y ciclistas, pero también queremos la participación de la gente que se una a caminar, las familias que se unan a caminar, porque no solo es una carrera, es una caminata familiar a la que estamos invitando, agregó.
En representación de la juventud, Mayka Rojo, del comité Altruistamente Locos, resaltó la importancia de la acción social e invita a otros jóvenes a motivar a sus familiares a sumarse a la causa. Por su parte, Mario Rojo, representante del mismo comité, relató que la iniciativa surgió como una idea inusual que al poco tiempo cobró fuerza; en esta tercera edición, la meta principal es superar la cifra de mil 200 más uno en inscritos.
El evento ofrecerá música en directo a cargo de una tecnobanda durante el trayecto, además de la presentación del grupo Décadas en la Plaza Miguel Hidalgo, para garantizar un ambiente festivo. Las personas con interés de participar tienen la opción de registrar su asistencia a través de las redes sociales de los organizadores o de forma presencial en las instalaciones de la agrupación en un horario matutino y vespertino.