¡Nogales se prepara para la fiesta del bacanora! Expo 2026 reunirá a productores, música y tradición

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La Quinta Edición de la Expo Bacanora se realizará el 9 y 10 de octubre en el primer cuadro de Nogales, con 30 productores, 40 emprendedores, gastronomía, música y actividades culturales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 12:13 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 12:19 PM.