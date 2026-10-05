¡Nogales se prepara para la fiesta del bacanora! Expo 2026 reunirá a productores, música y tradición

Todo se encuentra listo para que habitantes de Sonora y Arizona disfruten de la Quinta Edición de la Expo Bacanora 2026, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre en el primer cuadro de la ciudad, con un amplio programa de actividades artísticas, gastronómicas y culturales.
Tras concluir el registro de participantes, avanzan los preparativos para la instalación de los espacios donde productores de bacanora, empresarios y emprendedores locales exhibirán y comercializarán sus productos.
El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nogales, Luis Pérez Chávez, informó que se contará con la participación de 30 productores de bacanora provenientes de la Sierra Alta de Sonora, además de 40 empresarios y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos.
Estamos invitando a todas las familias de Sonora y Arizona a que asistan a esta gran fiesta y disfruten de nuestra cultura, arte, folclor, música y bailes tradicionales, además de una gran variedad de alimentos, bebidas y antojitos mexicanos, expresó.
Para el sábado 10 de octubre, en el mismo horario, se presentarán el grupo de danza Semilla Escénica, el cantante Samuel Zazueta, Black Roses e Isaac Esquer. Después de las 8:00 pm continuarán las presentaciones de otras agrupaciones musicales.
Pérez Chávez agregó que durante la Expo Bacanora se realizará una demostración del proceso de elaboración de esta tradicional bebida sonorense, además de una actividad de degustación en la que participará un experto para compartir conocimientos y reconocer las características del bacanora.
Asimismo, señaló que durante los dos días del evento se implementará un operativo de vigilancia y movilidad con la participación coordinada de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas para las familias y visitantes que acudan a disfrutar de la Expo Bacanora 2026.