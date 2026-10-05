¡Ojo con el celular en la fila a Estados Unidos! Tránsito multará a conductores distraídos

Conductores que hagan fila hacia los Estados Unidos y no atiendan la circulación correcta por estar en sus teléfonos serán infraccionados, informaron las autoridades de vialidad de Nogales, Sonora.
El Comandante y Jefe de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz dijo que debido a la constante de esta situación y con apego a la ley los conductores distraídos que provocan conflictos en la fila hacia Arizona de ambas garitas serán acreedores a multas.
Sí, pues esta semana ya se ha estado incrementando la fila hacia el vecino país por la garita Mariposa aquí en el lugar donde nos encontramos en periférico Luis Donaldo Colosio y calle Reforma y uno de los causantes que se a veces ocasiona un conato de discusión, de riña, es el que deja mucho espacio libre por delante porque no avanzan, y cuál es el motivo estar con los teléfonos texteando.
La persona que está delante, pues está con los teléfonos y le sacan la vuelta y luego hablan para que venga a la unidad entonces en ese tipo de casos, la persona que se ha sorprendida con el teléfono y deja el espacio libre, ellos van a ser acreedores a una sanción administrativa, como lo marca la ley de tránsito, explicó Estrada.
La persona que está delante, pues está con los teléfonos y le sacan la vuelta y luego hablan para que venga a la unidad entonces en ese tipo de casos, la persona que se ha sorprendida con el teléfono y deja el espacio libre, ellos van a ser acreedores a una sanción administrativa, como lo marca la ley de tránsito, explicó Estrada.
Pues mira, recientes de Arizona o de México, que también tienen ese derecho. si llevan a una persona adulta mayor, a un niño con alguna enfermedad o la persona tiene que ser atendida en una clínica, les podemos ayudar al cruce porque es una emergencia.
Pero personas que quieran abusar de la situación, pues no se puede porque les pedimos una documentación o una cita médica o algo, pero pues me imagino que con la salud no se juega.
Sí, al momento que tú ya estás conduciendo un vehículo y estás en una vía rápida o en una calle, en una avenida o aquí en el periférico al volante y en un carril de circulación no tienes que tener ningún uso de teléfono celular, auditivos, manos libres, tienes que estar fijo al volante y pendiente de los vehículos que van o vienen y como repito, pues no descuidarte porque es cuando se ocasionan los problemas en la fila para ingresar al vecino país, concluyó.
Pero personas que quieran abusar de la situación, pues no se puede porque les pedimos una documentación o una cita médica o algo, pero pues me imagino que con la salud no se juega.
Sí, al momento que tú ya estás conduciendo un vehículo y estás en una vía rápida o en una calle, en una avenida o aquí en el periférico al volante y en un carril de circulación no tienes que tener ningún uso de teléfono celular, auditivos, manos libres, tienes que estar fijo al volante y pendiente de los vehículos que van o vienen y como repito, pues no descuidarte porque es cuando se ocasionan los problemas en la fila para ingresar al vecino país, concluyó.