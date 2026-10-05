¡Ojo con el celular en la fila a Estados Unidos! Tránsito multará a conductores distraídos

...

Conductores que utilicen el teléfono mientras esperan en las filas hacia las garitas de Nogales y dejen espacios sin avanzar podrán recibir una sanción administrativa

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/10/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 04:00 PM.