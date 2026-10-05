Preparan gran despliegue operativo en Imuris para jornada de búsqueda

El Colectivo Buscando Corazones Nogales, bajo la dirección de Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, convoca a la ciudadanía a una jornada de búsqueda a campo, cuya movilización masiva está prevista para el sábado 10 de octubre de 2026 en la presa El Comaquito, del vecino municipio de Imuris.
La líder del colectivo confirmó la suma y participación de múltiples agrupaciones del Estado para esta labor humanitaria, al precisar a Buscadoras de la Frontera de Nogales, Buscadoras por la Paz Sonora, Colectivo Buscadoras de Altar Sonora y Misioneras Buscadoras de Magdalena.
A este esfuerzo conjunto se unen el colectivo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, Verdad y Justicia por nuestros Desaparecidos, Guerreras Buscadoras de Cajeme y Guaymas-Empalme, Familias Buscadoras de Trincheras, el grupo Buscando Desaparecidos de Huatabampo, Los 100 que faltan y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.
Expuso que este operativo contará con equipo técnico especializado y acompañamiento profesional por parte de equipos de bomberos y buceo de diversos municipios, con apoyo adicional de elementos de Arizona, que brindarán sus servicios. Las labores en zonas acuáticas tendrán a su disposición drones especiales, asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado, más las fuerzas de seguridad pertinentes garantizarán la protección en toda la zona durante el despliegue.
La cita para las participaciones voluntarias y ciudadanos solidarios es a las 8:00 de la mañana en la Plaza Bicentenario, al lado del Palacio Municipal, en el centro de Imuris.
La líder del colectivo recomienda a los asistentes vestir ropa cómoda, pantalón resistente, camisa de manga larga, sombrero o gorra, y aplicar protección solar. De igual forma, solicita llevar suficiente agua para consumo personal, repelente contra insectos y herramientas manuales de trabajo, como varillas, palas o azadones.
Con esta gran convocatoria comunitaria, las familias mantienen el firme propósito de localizar a sus seres queridos mediante el apoyo solidario de la sociedad y respaldo de autoridades.