Preparan gran despliegue operativo en Imuris para jornada de búsqueda

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Colectivos de distintos municipios de Sonora, autoridades y equipos especializados se unirán el sábado 10 de octubre en una jornada de búsqueda a campo y zonas acuáticas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/10/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 04:24 PM.