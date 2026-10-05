¡Récord juvenil en Nogales! 49 jóvenes van por el Premio Municipal de la Juventud 2026

Con una participación récord de 49 registros en 13 distinciones, concluyó la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026 “Jóvenes Heroicos”, informó el director del Instituto Nogalense de la Juventud (INJ), Glen Lizárraga Arredondo.
El funcionario destacó la respuesta de las y los jóvenes nogalenses, de entre 12 y 29 años, quienes presentaron sus expedientes para participar en las diferentes categorías que reconocen su trayectoria, talento, compromiso social y aportaciones a la comunidad.
Estamos muy contentas y contentos porque alcanzamos un nuevo récord de participación. Tenemos 49 registros en nuestras 13 distinciones y ahora corresponde al jurado evaluar cada uno de los expedientes, señaló.
Lizárraga Arredondo explicó que entre las áreas que serán reconocidas se encuentran la participación social, arte y cultura, protección al medio ambiente, bienestar animal, emprendimiento, discapacidad e inclusión, así como otras expresiones del talento y compromiso de la juventud nogalense.
Actualmente se prepara la etapa de evaluación, en la que las y los jueces revisarán y ponderarán los méritos de los 49 participantes con base en sus expedientes, trayectoria, evidencias documentales y demás elementos establecidos en la convocatoria.
Más allá de obtener un premio, queremos que las y los jóvenes vivan esta experiencia, reconozcan todo lo que han logrado y continúen involucrándose en acciones positivas para su comunidad. La participación juvenil es uno de los principales objetivos de este programa, expresó.
Finalmente, agradeció la confianza de las y los participantes, así como el acompañamiento de madres, padres de familia, dependencias municipales y personas que colaboraron en la integración de los expedientes, reiterando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de continuar generando espacios que reconozcan e impulsen el talento de las nuevas generaciones.