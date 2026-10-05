¡Récord juvenil en Nogales! 49 jóvenes van por el Premio Municipal de la Juventud 2026

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El Premio Municipal de la Juventud “Jóvenes Heroicos” cerró su convocatoria con 49 registros en 13 categorías; los ganadores serán anunciados durante la ceremonia del 16 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 11:04 AM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 11:14 AM.