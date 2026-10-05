¡Sonora destaca por sus ventajas para exportar! Récord histórico fortalece su posición nacional

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El estado alcanzó 8 mil 524.9 millones de dólares en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026, impulsado por una economía diversificada que combina industria, minería, agricultura y equipo de transporte

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/10/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 05/10/2026 04:35 PM.