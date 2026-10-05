¡Sonora destaca por sus ventajas para exportar! Récord histórico fortalece su posición nacional

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI correspondientes al segundo trimestre de 2026, Sonora alcanzó una cifra histórica en exportaciones, siendo la más alta desde que se tiene registro. El Gobernador Alfonso Durazo y el Gobierno de Sonora destacaron este logro, el cual posiciona a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional.
En el desglose del récord de exportaciones se precisa un total de 8,524.9 millones de dólares, donde se desprende en equipo de transporte 2,325.8 millones de dólares, 27.3% del total; minería con 1,647.2 millones de dólares, 19.3% del total; equipo de computación y electrónico con 1,251.2 millones de dólares y el sector agrícola con 872 millones de dólares.
En sus declaraciones referentes a este informe, el Gobernador enfatizó que la administración estatal continuará en su ruta de trabajo a través de la Secretaría de Economía y Turismo para atraer capital, fortalecer las cadenas productivas y facilitar que más empresas sonorenses puedan competir exitosamente en los mercados internacionales.
El informe destaca que los estados de la frontera norte concentran el mayor volumen de exportaciones del país, impulsados principalmente por la industria manufacturera, automotriz y electrónica. Aunque los 8 mil 524.9 millones de dólares de Sonora representan un récord histórico local y lo consolidan en el octavo lugar nacional, entidades vecinas como Chihuahua y Baja California operan a una escala mayor debido a una infraestructura industrial de exportación históricamente más densa.
Chihuahua suele disputar el primer lugar nacional absoluto con Coahuila, dado que, su volumen de exportación prácticamente duplica al de Sonora y su principal ventaja radica en la masiva concentración de plantas de manufactura de equipos de computación, comunicación y medición, las cuales generan un flujo ininterrumpido de bienes de alto valor hacia Estados Unidos.
Baja California se mantiene sólidamente en el top 5 nacional, además de su fuerte sector de ensamble electrónico, ha desarrollado un liderazgo altamente especializado en la fabricación y exportación de dispositivos médicos y componentes aeroespaciales, sectores de innovación que le aseguran ingresos elevados.
El reciente récord de la entidad destaca porque, a la par de su sólida industria de transporte, encabezada por la planta Ford y su cadena de suministro, mantiene un componente primario y extractivo de cobre y sector agrícola, con un peso mucho mayor al de sus estados vecinos, otorgándole un blindaje particular ante fluctuaciones exclusivas del sector manufacturero