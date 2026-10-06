Angélica Burgos llama a mantener el trabajo de campo y la unidad en Nogales

El fortalecimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) implica el trabajo de campo y cercano a la comunidad de esta frontera, tal y como se ha hecho en Nogales en los últimos 15 años, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación hizo un llamado a la militancia morenista en estar atentos a las definiciones al interior del instituto político, pero sin dejar de lado la labor de concientización social.
En estos tiempos es importante mantenernos informados e informar a la ciudadanía, a nuestros simpatizantes...de los cambios y decisiones que se están dando al interior de Morena, pero siguiendo con el trabajo de campo, indicó.
Junto con las brigadas de voluntarios, a diario se recorren las diversas colonias de la ciudad, señaló Angélica Burgos, visitando casa por casa y platicando con la ciudadanía nogalense.
Como militantes activos de Morena, tenemos un gran compromiso con el partido y con nuestro movimiento...por ello estamos trabajando en la unidad para fortalecer la presencia de Morena en las colonias, expresó.
Además de miembros fundadores del movimiento como Cuauhtémoc Castelo, Ana Bertha Delgado, Martha Castelo, agregó, así como Víctor Rodríguez, Marco Rivera y Simón Meza, entre otros.