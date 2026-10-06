Angélica Burgos llama a mantener el trabajo de campo y la unidad en Nogales

...

La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación destacó que la militancia debe mantenerse informada sobre las definiciones del partido, pero sin dejar de lado el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 12:31 PM.