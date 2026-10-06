Aplicará Tránsito Municipal infracciones por estacionamiento prohibido en la garita Mariposa

...

Decenas de automóviles se estacionan diariamente en una zona donde existen señalamientos de prohibido estacionarse, dificultando el paso de camiones de carga hacia la Asociación Ganadera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/10/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 04:08 PM.