Aplicará Tránsito Municipal infracciones por estacionamiento prohibido en la garita Mariposa

Autoridades de vialidad multaran a todos los vehículos que se estacionen en el área aledaña a la garita Mariposa o Puerta de México número II, aseguran bloquean el tránsito de vehículos de carga pesada que van hacia la asociación Ganadera en Nogales, Sonora.
Sobre el caso el Comandante de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz informó vía telefónica que en el lugar existen varios letreros o señalamientos de prohibido estacionarse, indicaciones que tienen mucho tiempo expuestas en la zona y sin embargo todos los días decenas de carros son dejados en el lugar estacionados por horas.
Detalló que los agentes de vialidad estarán infraccionando a los vehículos que sigan estacionándose en el carril donde incluso en ocasiones quedan en doble fila lo que no permite una circulación normal de otros vehículos de carga pesada que deben entrar hacia la asociación ganadera que se ubica al poniente de la zona.
Dicha autoridad recomendó a los propietarios de estos vehículos a buscar un lugar apto para estacionarse y evitar ser infraccionado de manera continua, pues los recorridos para mantener orden en el lugar serán permanentes.