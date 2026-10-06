Arde vivienda en la colonia Héroes y detienen al hijo de los propietarios tras amenazas

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Una vivienda de madera y lámina quedó reducida a cenizas tras un incendio; los propietarios señalaron a su hijo como sospechoso y horas después policías lo detuvieron cuando presuntamente los amenazaba con un tubo metálico y una hoja de cuchillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 03:59 PM.