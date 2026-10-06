Arde vivienda en la colonia Héroes y detienen al hijo de los propietarios tras amenazas

Un domicilio de la colonia Héroes en Nogales, Sonora, fue consumido por completo por el fuego, en el lugar los propietarios señalaron a las autoridades a su hijo como sospechoso del siniestro, mismo que horas después fue detenido por la policía cuando acudió de nuevo al lugar a violentarlos.
Los reportes de seguridad pública detallan que siendo las 16:30 horas se informó al 911 sobre el incendio en un domicilio de la calle Río Mayo del sector en mención.
Al sitio acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales quienes iniciaron con los trabajos correspondiente para sofocar las llamas desafortunadamente la casa construida de madera y láminas presentó pérdidas totales.
La propietaria dijo a las autoridades que momentos antes del incendio había llegado al lugar su hijo de 31 años bastante agresivo y que vieron cuando salió corriendo del domicilio momentos después inició el fuego, por lo que sospechan sea en responsable. Sobre el caso se informó a las autoridades ministeriales.
Se informó que horas después, minutas antes de las diez de la noche de nueva cuenta se informó a las autoridades sobre la presencia de una persona agresiva en dicho domicilio.
Al llegar al lugar los agentes municipales observaron un grupo de personas en unas escalinatas y frente de ellos un sujeto quien sostenía un tubo metálico con una hoja de cuchillo en la punta, con la cual los amenazaba.
Por tal motivo procedieron a la detención de Jonatan L. "N" de 31 años a quien le aseguraron el objeto punzo cortante, señalando las personas afectadas que la persona detenida se trataba de su hermano e hijo respectivamente, quien los estuvo amenazando con lesionarlos, mismo que era sospechoso del incendio de su domicilio.
El señalado fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito, para el deslinde de responsabilidades.