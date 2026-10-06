¡Golpe al narcomenudeo en Nogales! Aseguran 215 envoltorios de presunta droga en Chula Vista

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Un operativo coordinado permitió a corporaciones de seguridad localizar 105 envoltorios con características similares a marihuana y 110 con una sustancia granulada con características de cristal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 04:13 PM.