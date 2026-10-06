¡Golpe al narcomenudeo en Nogales! Aseguran 215 envoltorios de presunta droga en Chula Vista

Efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública comisionados a Nogales lograron el aseguramiento de 215 envoltorios de diferentes narcóticos en esta frontera.
El reporte oficial detalla que derivado de las acciones permanentes de prevención y vigilancia que mantiene la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Nogales, se realizó un operativo coordinado que permitió el aseguramiento de diversos envoltorios con características de narcótico en la colonia Chula Vista.
Durante los trabajos operativos, elementos de la PESP, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), localizaron diversos envoltorios con características de narcótico.
El resultado de esta acción fue el aseguramiento de 105 envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 110 envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal.
Este resultado forma parte de las acciones preventivas que la PESP mantiene de manera permanente en distintos sectores de Nogales, mediante recorridos de vigilancia y presencia operativa, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad de las familias sonorenses.