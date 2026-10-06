¡Nogales se prepara para una gran tradición! La Purísima Concepción invita a su kermés anual

La Parroquia de la Purísima Concepción convoca a la comunidad a su tradicional kermés anual, un evento diseñado para la recaudación de fondos y la convivencia familiar. El presbítero Leonardo Manteca Ramos detalló que la festividad se celebrará este domingo 11 de octubre, con horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los recursos obtenidos se destinarán al mantenimiento del templo católico.
La Parroquia de la Purísima Concepción trasciende su vocación estrictamente religiosa para consolidarse como un pilar fundamental de la unidad ciudadana en Nogales. A través de su esperada kermés anual, el histórico templo convoca a la población a un encuentro masivo donde la preservación del patrimonio local y la fraternidad convergen de manera tangible.
El presbítero Leonardo Manteca Ramos enfatizó que este evento, programado para el domingo 11 de octubre en un horario de 7:00 a 17:00 horas, representa una oportunidad invaluable para restaurar el tejido social mediante la convivencia familiar y el esparcimiento sano.
Esto con el fin, primero, de obtener fondos para seguir cuidando el templo, para su mantenimiento, pero también es un espacio donde convivimos como comunidad, donde hay esparcimiento, donde experimentamos las relaciones de amor, de cariño que hay entre nosotros. Y pues también de esa manera ayudamos a nuestra querida parroquia, que es tan, tan querida y está en el corazón de todos los nogalenses, dijo.
Tendrán a su disposición una amplia variedad gastronómica con platillos como menudo, pozole, tamales, carne asada, elotes y gorditas, entre otros, al precisar que el programa incluye juegos de lotería, premios y música en vivo para propiciar un ambiente lúdico y de sano entretenimiento. El párroco subrayó que el objetivo del evento trasciende lo económico, pues busca afianzar las relaciones de afecto comunitario, reunir a las familias y ofrecer un espacio vital de esparcimiento para todos los ciudadanos nogalenses.