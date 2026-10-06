¡Nogales se prepara para una gran tradición! La Purísima Concepción invita a su kermés anual

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Este domingo 11 de octubre, la Parroquia de la Purísima Concepción realizará su tradicional kermés con comida, música, lotería y premios para disfrutar en familia y apoyar el mantenimiento del templo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/10/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 04:41 PM.