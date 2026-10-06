¡El PRI mueve sus piezas en Nogales rumbo a 2027! Refuerza estructura con nuevos liderazgos

Con el objetivo de vigorizar su estructura interna, sumar cuadros con experiencia y afianzar la presencia territorial rumbo a los comicios de 2027, la presidenta en Sonora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lupita Soto, formalizó una serie de nombramientos estratégicos y tomas de protesta en Nogales.
Durante una gira de trabajo por el norte del Estado, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor, Lupita Soto Holguín, encabezó los actos protocolarios para respaldar al comité municipal presidido por David Ricardo Chavoya Acosta e incorporar formalmente a liderazgos representativos del priismo en la frontera.
Entre las designaciones más destacadas figura la de Jorge Freig, quien rindió protesta como nuevo delegado del Comité Directivo Estatal en Nogales, de quien resaltó su amplia trayectoria y arraigo partidista.
Nuestro delegado aquí en Nogales es nuestro amigo Jorge Freig, un reconocido priista de toda la vida, quien tiene el respeto de la militancia y siempre ha estado del lado de la gente, manifestó la dirigente estatal.
Anunció a Gustavo Caballero que se suma como uno de los defensores locales en la Red Ciudadana para la Defensa de México con miras a los procesos electorales. El objetivo explícito de esta figura es recorrer los territorios y estructurar el voto duro, al funcionar en la práctica como la antesala y posicionamiento de sus posibles candidatos para las gubernaturas, alcaldías y diputaciones.
De manera simultánea, la gira incluyó la toma de protesta de la estructura del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONPRI) a nivel municipal a cargo de Mayra Rocío Reyes Moroyoqui, donde la dirigente estatal Mónica Bravo Robres destacó que la incorporación activa de mujeres y jóvenes conforma el núcleo de la reorganización tricolor.
Se están sumando mujeres, se están sumando jóvenes y también los priistas de toda la vida, es un compromiso moral y social alzar la voz, dar la cara por nuestra gente y regresar la confianza a la ciudadanía con trabajo de territorio y con hechos, aseveró la dirigente estatal del Revolucionario Institucional.