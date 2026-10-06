¡El PRI mueve sus piezas en Nogales rumbo a 2027! Refuerza estructura con nuevos liderazgos

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La dirigente estatal Lupita Soto encabezó una gira de trabajo en Nogales donde tomó protesta a nuevos representantes y anunció la incorporación de liderazgos para fortalecer la presencia territorial del partido

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/10/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 04:48 PM.