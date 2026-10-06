¡“Un solo Morena” rumbo a 2027! Julia Huerta llama a cerrar filas y defender la 4T

De cara al inminente proceso electoral de 2027, Julia Huerta, activista política y militante de Morena, emitió un firme pronunciamiento sobre el panorama actual y los retos de la Cuarta Transformación. Desde su perspectiva como liderazgo local en Nogales, Huerta aseguró que el movimiento se encuentra “más fuerte que nunca” y destacó que la unidad partidista se ha demostrado contundentemente tras el primer proceso de designación de coordinadores estatales.
A través de una estrategia mediática enfocada en la concientización social y la defensa de los logros gubernamentales, Julia Huerta delineó los ejes centrales sobre los cuales la militancia debe articularse en los próximos meses sobre la defensa de la soberanía ante el intervencionismo, al advertir sobre una narrativa impulsada por la oposición política que busca magnificar actos valiéndose de señalamientos y de la intervención de autoridades de Estados Unidos.
Resaltó que, “cualquier sociedad moderna no puede estar pensando en permitir que llegue un ente extranjero a invadir sus fronteras o a dictarle cómo debe de organizarse políticamente”. Ante esto, llamó a anteponer la lucha y defensa de la soberanía de México frente a cualquier potencia extranjera o embate de la derecha conservadora mexicana.
Otro referente de interés es la consolidación de “un solo Morena”, al descartar categóricamente la existencia de fracturas internas que pongan en riesgo el proyecto de nación.
No somos grupos de Morena, somos un solo Morena en el que entre todos trabajamos, afirmó.
Habló también la protección a los logros de la 4T, al enfatizar que las condiciones del país, del estado de Sonora y del municipio de Nogales han mejorado significativamente. Por ello, señaló que la prioridad absoluta es la defensa de los derechos adquiridos por millones de mexicanos, la protección de los programas sociales y el sostenimiento de los incrementos al salario mínimo, poniendo siempre en el centro a los ciudadanos. Reconoció que existen espacios de mejora dentro del partido, pero instó a que estos no desvíen la atención del objetivo prioritario de defender la Cuarta Transformación.
Asumió la prioridad de mantener y fortalecer la organización estratégica territorial, resaltar la importancia vital de las recientes designaciones de coordinadores a nivel estatal, las federales que están vigentes y en espera de municipal y local. De acuerdo con Huerta, esta estructura permitirá orquestar la defensa del país, combatir la desinformación esparcida por los sectores conservadores y evitar que se impongan narrativas contrarias a los intereses del pueblo.