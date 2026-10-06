¡“Un solo Morena” rumbo a 2027! Julia Huerta llama a cerrar filas y defender la 4T

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La activista y militante de Morena en Nogales afirmó que el movimiento se mantiene unido y llamó a fortalecer la organización territorial, la defensa de la soberanía y los logros de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 12:40 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 12:43 PM.