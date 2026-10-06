Tribunal confirma inhabilitación de ex tesorero de Nogales hasta 2046

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El Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora confirmó la inhabilitación de Carlos Castro Martín del Campo por abuso de funciones, relacionada con un daño patrimonial superior a 9 millones de pesos al erario municipal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/10/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 06/10/2026 04:31 PM.