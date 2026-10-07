Alcalde proyecta más juegos y analiza una franquicia para la frontera

El regreso del deporte profesional a la frontera comienza a consolidarse con la rehabilitación del emblemático estadio Dr. Alberto Hoeffer, recinto que vibró con el empate a tres carreras entre Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali, donde se demostró el fuerte arraigo que la afición local tiene por el “rey de los deportes”.
Ante este escenario, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, detalló que la modernización del espacio busca posicionar a la ciudad de manera estratégica, aprovechando la cercanía con Arizona, ya que la intención a mediano plazo es atraer más juegos de exhibición y evaluar la viabilidad de albergar una franquicia profesional, emulando el éxito reciente de un equipo local de futbol.
Además de que rehabilitar, revivir el estadio Hoeffer, que es un ícono y nos da entidad en la ciudad de este estadio. Además de eso, nos da una oportunidad de proyectar más juegos, mencionó el alcalde.
La visión para la infraestructura municipal también abarca un componente humano y de nostalgia, pues se busca honrar el legado del béisbol local entregando un campo digno a los jugadores veteranos y ya retirados, por lo que también pidió a los expertos en esta disciplina y a toda la población a sumar esfuerzos y estructurar proyectos que fortalezcan tanto el nivel profesional como las ligas infantiles.
Les digo que a todos que me apoyen, yo no sé de béisbol, pero sé que sí es una plaza importante porque me la han dicho gente que sí sabe. Que me ayuden en lugar de decir que no se puede hacer, todos que sí se pueda, manifestó.