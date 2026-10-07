Alcalde proyecta más juegos y analiza una franquicia para la frontera

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Tras el empate entre Naranjeros y Águilas en el Estadio Dr. Alberto Hoeffer, Juan Gim Nogales señaló que la rehabilitación del inmueble busca atraer más juegos de exhibición y evaluar a futuro la posibilidad de contar con una franquicia profesional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/10/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 04:19 PM.