Alertan por fraudes durante Amazon Prime

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La Unidad Cibernética de Sonora llamó a extremar precauciones durante las Mega Ofertas de Amazon Prime y recomendó evitar enlaces sospechosos, proteger códigos de verificación y revisar los sitios antes de comprar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/10/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 04:37 PM.