Alertan por fraudes durante Amazon Prime

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora recomienda a la ciudadanía extremar precauciones al realizar compras en línea para prevenir fraudes, páginas falsas y robo de información.
Lo anterior con motivo a las ya acostumbradas Mega Ofertas de Amazon Prime que se realizan del 6 al 10 de octubre, esperadas por muchas personas en todo el país.
Antes de realizar una compra, se recomienda ingresar directamente al sitio o aplicación oficial de Amazon y evitar enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, especialmente cuando prometan descuentos excesivos, regalos o promociones que generen presión para comprar de inmediato.También es importante revisar cuidadosamente la dirección de la página antes de ingresar información bancaria.
Se recuerda también que es muy importante no proporcionar códigos de verificación recibidos por SMS, correo electrónico o aplicaciones, aun cuando quien los solicite asegure representar a una empresa, institución bancaria o servicio de soporte. Asimismo, se recomienda activar la verificación en dos pasos y revisar cualquier notificación de inicio de sesión o actividad que no sea reconocida.
Al momento de pagar, se recomienda utilizar, cuando la institución bancaria lo permita, tarjetas digitales, ya que pueden contar con números o códigos de seguridad dinámicos que ayudan a reducir la exposición de los datos de la tarjeta física. También es conveniente activar las notificaciones bancarias y evitar depósitos o transferencias solicitadas por vendedores fuera de la plataforma oficial.
Antes de confirmar una compra, es importante revisar el vendedor, el precio final, los gastos de envío, las condiciones de la oferta y las políticas de devolución.
Después de realizarla, se recomienda conservar comprobantes y correos de confirmación, así como revisar periódicamente los movimientos bancarios y comunicarse inmediatamente con la institución financiera en caso de detectar algún cargo no reconocido.
La Unidad Cibernética invita a la ciudadanía a realizar compras informadas y seguras, verificando siempre el sitio donde se realiza la operación antes de proporcionar información o efectuar un pago.
Para orientación o reporte de incidentes, pueden comunicarse al 089, al 800 77 242 37 o al correo reportes.ciber@sonora.gob.mx.