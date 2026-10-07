Cerca de 60 jóvenes buscan conquistar el Premio Municipal de la Juventud 2026

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La convocatoria reunió cerca de 60 participantes en 50 registros para competir en 13 distinciones; 20 jóvenes serán reconocidos con un incentivo de 10 mil pesos por proyecto

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/10/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 11:45 AM.