Cerca de 60 jóvenes buscan conquistar el Premio Municipal de la Juventud 2026

Con un rotundo éxito en su convocatoria que logro reunir cerca de 60 participantes en 50 registros, las juventudes nogalenses demostraron un gran interés en competir por el máximo galardón que el municipio otorga a personas de entre 12 a 29 años.
Glenn Lizárraga, director del Instituto Nogalense de la Juventud, mencionó que en esta edición 2026 del Premio Municipal de la Juventud se reconocerá a 20 ganadores divididos en 13 distinciones, quienes recibirán un incentivo económico de 10 mil pesos por proyecto, esto en categorías variadas, contando en todo momento con la asesoría de la dependencia para estructurar adecuadamente sus currículos y semblanzas.
Ha sido un trabajo de redes, de territorio, escuelas, áreas públicas, y está repasando la importancia de la participación de los jóvenes en actividades y eventos del Ayuntamiento, sobre todo los premios municipales de la juventud, que es el mayor galardón que un municipio puede otorgar a un joven dentro de 12 a 29 años, mencionó Lizárraga.
La ceremonia de premiación, que será un evento familiar y abierto al público, se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre a las 16:00 horas en el teatro Rosalba Romero del IMFOCULTA, en donde los jóvenes podrán ver cristalizado todo ese trabajo que se llevó a cabo por los últimos meses y también ser reconocidos por aquello en lo que se comprometen todos los días, con miras a participar de la misma forma en el certamen a nivel estatal, con una bolsa de premios muy atractiva.
Para que nos acompañen a celebrar los triunfos y la trayectoria de las y los jóvenes nogalenses. Son jóvenes heroicos en el año que transcurre, estamos conmemorando el 108 aniversario de nuestra gesta heroica de Nogales y el lema de este año es jóvenes heroicos UA, por este famoso llamado nogalense de unidos andamos, comentó.