¡Lo detectó el cerco carretero! Detienen en Nogales a conductor vehículo robado

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La Policía Municipal detuvo a un hombre de 52 años luego de que el sistema de vigilancia detectara un Nissan Versa con reporte de robo en Navojoa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/10/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 04:45 PM.