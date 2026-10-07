¡Lo detectó el cerco carretero! Detienen en Nogales a conductor vehículo robado

Una persona que conducía un vehículo robado fue detenida por la Policía Municipal en esta frontera luego de la alerta emitida por el cerco carretero ubicado al sur de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública fue a las 13:13 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre la presencia de un vehículo con reporte de robo que había sido detectado por el arco carretero.
Se informó que se trató de un vehículo de Nissan Versa modelo 2016 de color blanco, que portaba en la parte de la cajuela artículos de grandes dimensiones, mismo que fue ubicado por los agentes sobre el bulevar Los Álamos en la colonia del mismo nombre, a la altura de la gasolinera Century Gas.
Los agentes procedieron a marcarle el alto, abordando a su conductor a quien se le hizo de su conocimiento sobre el acto de molestia, solicitando la documentación del vehículo, a lo cual manifestó contar con documento alguno.
Por tal motivo el sospechoso fue informado sobre que sería necesario verificar la serie de la unidad, la cual arrojó reporte de robo en la ciudad de Navojoa, Sonora, desde el pasado mes de agosto del año en curso.
Por tal motivo los oficiales procedieron a la detención de Carlos A. "N" de 52 años, quien fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.