Invitan a rescatar fotos, cartas y diarios familiares

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Un nuevo diplomado busca que ciudadanos de Sonora aprendan a preservar y digitalizar fotografías, documentos, relatos y otros archivos familiares que forman parte de la memoria histórica de sus comunidades

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/10/2026 11:54 AM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 12:01 PM.