Invitan a rescatar fotos, cartas y diarios familiares

Rescatar las historias ocultas en fotografías familiares, diarios antiguos y los relatos de los abuelos es el objetivo central de una nueva iniciativa que busca salvar del olvido la identidad cultural de Sonora, por medio de un esfuerzo de descentralización que invita a cualquier ciudadano, sin necesidad de ser un especialista, a convertirse en el principal guardián de su patrimonio.
Para lograrlo, autoridades municipales anunciaron el “Diplomado para el rescate de la memoria universitaria y comunitaria de Sonora”, un programa gratuito y en formato hibrido que forma parte de los proyectos impulsados por el Archivo General de la Nación, respaldado por la Universidad de Sonora y a nivel local por el IMFOCULTA, el cual iniciará el próximo 13 de octubre y terminará en agosto del 2027.
Este diplomado representa un esfuerzo de colaboración muy importante que permitirá establecer un diálogo entre instituciones, investigadores, estudiantes, comunidades, pueblos ordinarios y ciudadanía, para trabajar en el salvamento, preservación y catalogación de nuestras fuentes históricas, documentales, orales, sonoras y visuales, comentó Nadir Del Cid, director de IMFOCULTA.
Además, la capacitación ofrece tres modalidades para adaptarse al tiempo de los inscritos, con un esquema completo con constancia de validez oficial expedida por la Universidad de Sonora, la opción de cursar únicamente módulos específicos, o el seguimiento libre de las transmisiones por redes sociales, aunque las sesiones teóricas serán en línea, también se contemplan algunas presenciales en diferentes ciudades de Sonora.
Pues sin duda un esfuerzo sin precedentes para lograr la conformación de una identidad, no sólo de Nogales sino de toda la región del Estado, pues súmense, están totalmente y cordialmente invitados, ojalá puedan tomarse el tiempo y poder aprender un poco sobre la historia y cómo hacer historia también, manifestó Jonathan Verdugo, jefe del archivo histórico.
La intención de que el público general se involucre y de que aquellas personas que en sus casas tienen una caja con fotos de sus abuelos, diarios, cartas, piensen en eso, no como esas cajas arrumbadas que están en la última esquina, sino como una fuente muy poderosa e importante de la historia local de Nogales y de sus comunidades, declaró Liliana Toledo, coordinador del Archivo Municipal.
La intención de que el público general se involucre y de que aquellas personas que en sus casas tienen una caja con fotos de sus abuelos, diarios, cartas, piensen en eso, no como esas cajas arrumbadas que están en la última esquina, sino como una fuente muy poderosa e importante de la historia local de Nogales y de sus comunidades, declaró Liliana Toledo, coordinador del Archivo Municipal.