Modernizan el CABA y proyectan veterinaria móvil para las colonias

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Con una inversión conjunta de 2 millones de pesos, el Centro de Atención y Bienestar Animal fue equipado con biodigestor, mesas quirúrgicas y lámparas, mientras se plantea una unidad móvil para ampliar los servicios veterinarios

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/10/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 04:09 PM.