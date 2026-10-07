Modernizan el CABA y proyectan veterinaria móvil para las colonias

La atención a los animales en situación de vulnerabilidad da un paso sin precedentes en la frontera con la modernización de un espacio diseñado para dignificar su cuidado, esto con la instalación de un drenaje biodigestor especial y la adquisición de mesas quirúrgicas y lámparas, con lo que se busca agilizar los servicios médicos diarios y atender de raíz un tema fundamental de salud pública.
Este avance en el Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA) es el resultado de una coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de trabajo del personal, además de las adecuaciones físicas, las autoridades impulsan el programa “Pet Friends”, mediante el cual se promueve la adopción responsable de mascotas desde las diferentes oficinas administrativas del gobierno local.
Este proyecto que genera, genera ese bienestar y también facilita a los que trabajan aquí teniendo unas instalaciones diferentes a las que teníamos antes. Y obviamente pues el bienestar animal, comentó el alcalde.
El plan integral de protección proyecta una nueva fase de expansión mediante una propuesta de inversión contemplada para el ejercicio fiscal 2027, con lo que se buscará adecuar formalmente los cuartos de recuperación y adquirir un vehículo que permita llevar el servicio veterinario integral directamente a las colonias que más lo necesiten.
Vamos a proponer, no quiere decir vamos a comprar porque ni los compro yo, nomás yo propongo a mí y a mis compañeras y estoy seguro que me van a apoyar en el presupuesto para comprar una unidad móvil toda adecuada, toda adecuada como la que tiene el Estado para atender aquellas colonias, aquellos lugares, comentó.