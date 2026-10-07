Perro sin dueño conocido muerde a dos menores de 10 y 6 años

Dos menores fueron atacados por un perro en calles de la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora, ambos resultaron con lesiones, las autoridades se hicieron cargo del caso se ignora si el animal fue puesto en observación.
Estos hechos se registraron a las 19:39 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Loma Fedonia de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada por mordedura de un perro.
Una vez en el lugar se entrevistaron con Lydia Guadalupe de 41 años, quien les manifestó que momentos antes llegó su menor hijo de 10 años, con lesiones por mordida de can en ambas piernas.
Mientras era atendida por los agentes, se acercó al lugar una segunda persona quien les señaló que su hijo menor de 6 años también había sido mordido por el mismo perro momentos antes.
Las afectadas detallaron a los oficiales de la Unidad de Bienestar Animal que el perro agresor no cuenta con dueño conocido, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención de Bienestar Animal para el monitoreo del can.
Hasta el momento se desconoce qué tipo de lesiones tuvieron los menores por no ser especificada en los reportes de seguridad pública o si requirieron de atención médica ambos menores.