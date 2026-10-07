Perro sin dueño conocido muerde a dos menores de 10 y 6 años

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Dos niños fueron mordidos por el mismo perro en calles de la colonia Lomas de Anza; la Unidad de Bienestar Animal tomó conocimiento del caso para dar seguimiento al can

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/10/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 04:32 PM.