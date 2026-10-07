¡Prepárate para el cambio de clima en Nogales! Llegan lluvias y temperaturas de hasta 10°C

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La interacción de sistemas meteorológicos podría provocar lluvias, nubosidad y un marcado descenso de temperaturas en Nogales a partir del fin de semana, con mínimas cercanas a los 10 grados

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/10/2026 12:11 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 12:17 PM.