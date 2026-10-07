¡Prepárate para el cambio de clima en Nogales! Llegan lluvias y temperaturas de hasta 10°C

Dos fenómenos meteorológicos en formación en el pacifico y una vaguada desde el norte, tendrán interacción en los próximos días para potencialmente dejar importantes lluvias y bajas temperaturas, a partir de este sábado y hasta la mitad de la semana siguiente en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los informes del Sistema Meteorológico Nacional y el Servicio de Vigilancia Climática de los Estados Unidos, el crecimiento de dos potenciales ciclónicos entre ellos el huracán Rachel y otro más en la zona del Golfo de México, junto a aire frio que proviene del país vecino, ocasionarán un panorama similar al que puso en alerta a las costas de nuestro estado con el fenómeno de Polo.
El pronóstico para Nogales muestra, que desde este miércoles y hasta el viernes, la temperatura se mantendrá en máximas de 31 a 33 grados centígrados, y a partir del viernes, esta caerá, hasta alcanzar un promedio de 21 Celsius para el martes 13 de octubre, con mínimas que podrían encontrarse hasta los 10 grados en las madrugadas.
Ese mismo 10 de octubre la probabilidad de precipitación se incrementará a un 40 a 50%, el cual prácticamente se mantendrá hasta el martes 13, con cobertura nubosa cercana al 100% y vientos que se encontrarán en el rango de los 30 a 45 kilómetros por hora, por lo que además de las temperaturas bajas, las condiciones se encontrarán en un rango que harán que la sensación termina pueda ser mucho más baja que la que muestra el termómetro.
Cabe mencionar, que, de acuerdo al Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, el conocido como Monzón de Norteamérica, ha terminado oficialmente con una caída de lluvia para el sur de Arizona, por encima de los promedios anuales, en donde Nogales recibió cerca de 14 pulgadas de lluvia en la temporada, a diferencia de las 9.5 que se presentan en las mediciones regulares.