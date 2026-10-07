¡El PRI dice que está vivo en Nogales! Afirma que fortalece territorio y prepara alianzas

Rumbo al proceso electoral de 2027, las dirigencias estatal y municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijaron postura sobre el panorama político en la entidad, al remarcar que el tricolor se encuentra en una etapa de reactivación territorial, apertura a alianzas estratégicas y procesión madura del disenso interno.
Entrevistada en las instalaciones del comité nogalense, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, Lupita Soto Holguín, señaló que su recorrido por municipios como Nogales, Agua Prieta y Cananea responde a la necesidad de acompañar de cerca a los comités municipales para que no enfrenten los desafíos en soledad. Respecto al contexto político, criticó el deterioro que acusan rubros fundamentales en la entidad, tales como el estado de las carreteras, el abasto de agua, el desabasto de medicamentos y la atención en el sector salud.
En el terreno electoral rumbo a la gubernatura de Sonora, Soto Holguín sostuvo que el PRI mantiene su vocación aliancista, al puntualizar que los acuerdos electorales no se improvisan, sino que se edifican a partir de la fortaleza que cada fuerza política aporte.
Una alianza se construye con las fortalezas de cada partido, como PRI estamos haciendo lo propio en territorio. Para la gubernatura está nuestro amigo Antonio ‘Toño’ Astiazarán; por nuestra parte estamos en defensa del estado perfiles como Víctor Hugo Celaya y una servidora, pero el camino se está perfilando hacia la construcción de una alianza competitiva en torno a Toño Astiazarán, expuso.
Decían que el partido estaba muerto, pero no es así, un partido que mantiene presencia en diferentes colonias de toda la ciudad no puede estar muerto. La gente se sigue acercando a la oficina para dialogar y gestionar; el partido no lo hacen las siglas ni los colores, sino las personas, enfatizó.