¡El PRI dice que está vivo en Nogales! Afirma que fortalece territorio y prepara alianzas

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La dirigencia estatal y municipal del PRI aseguró que el partido mantiene presencia en colonias de Nogales, mientras trabaja en alianzas y organización territorial de cara al proceso electoral de 2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/10/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 11:23 AM.